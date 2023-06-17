Дачный эксперт объяснил, почему картофель вырастает мелким и неказистым

Есть некоторые ошибки, которые, возможно, допускаете и вы. Берем на заметку советы профессионала.

Маленькие клубни могут получаться из-за нехватки основных питательных элементов - азота, калий, фосфора.

Нехватка воды - другая распространенная причина плохого урожая. Растения замедляют рост, экономят силы на выращивании плодов, они получаются мелкими и безвкусными.

Густая посадка тоже не приведет ни к чему хорошему. Растения затеняют друг друга, конкурируют за питание, воду, пространство, поэтому растут чахлыми, с плохо развитыми корнями.

Если при посадке был взять плохой семенной материал (поврежденный, низкого качества, пораженный вредителями, подгнивший), то ждать хорошего урожая не приходится.

Маленькая картошка уродится, если растения подверглись атакам вредителей или часто болели. Особенно страдает картофель от фитофторы.

Конечно же, погодные условия тоже важны, лето может быть сухим, жарким, холодным, влажным. Даже заморозки бывают. Все это влияет на качество будущего урожая.

Выбирайте при посадке правильный сорт. Если вам надо вырастить клубни большого размера, покупайте соответствующие разновидности картофеля с указанными характеристиками.