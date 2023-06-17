5 самых дорогих городов для автострахования

Автострахование - необходимое зло, чтобы иметь автомобиль в Соединенных Штатах.

Цены варьируются в зависимости от широкого спектра факторов, некоторые из которых имеют смысл, например, уровни покрытия.

Другие факторы являются более спорными, и многие люди утверждают, что такие аспекты, как возраст, местоположение и кредитные баллы, сводятся к прямой дискриминации.

Где бы вы ни стояли на этом вопросе, одно несомненно - цены на автострахование могут сильно отличаться просто в зависимости от того, где вы живете.

Были проведены котировки с шестью крупными страховыми компаниями, используя автомобиль Honda Accord 2017 года и 30-летнего мужчину в качестве водителя.

Котировки были для страховых полисов, удовлетворяющих минимальным государственным требованиям для покрытия ответственности с франшизой 500 долларов.

Какие города являются самыми дорогими:

Мичиган, как известно, дорого обходится с его системой страхования, Детройт лидирует с большим отрывом. Средняя стоимость страхования составляет колоссальные 6,329 долларов, что эквивалентно 527 долларов в месяц - примерно то же самое, что и оплата автомобиля за совершенно новый автомобиль в диапазоне 35,000 долларов.

Нью-Йорк занимает второе место с 5703 долларов в год, за которым следуют Новый Орлеан с 4601 долларов и Лас-Вегас с 3768 долларов.

Замыкает пятерку лидеров Северный Голливуд по 3767 долларов - почти половина стоимости страхования автомобиля в мотор-Сити.

Напротив, Бриджуотер, штат Мэн, имеет самые дешевые страховые тарифы в стране всего за 993 доллара в год.

Согласно этому отчету, средняя годовая стоимость страхования для всей территории США составляет 1700 долларов.