5 самых дорогих городов для автострахования

Автострахование - необходимое зло, чтобы иметь автомобиль в Соединенных Штатах.
Цены варьируются в зависимости от широкого спектра факторов, некоторые из которых имеют смысл, например, уровни покрытия.
Другие факторы являются более спорными, и многие люди утверждают, что такие аспекты, как возраст, местоположение и кредитные баллы, сводятся к прямой дискриминации.
Где бы вы ни стояли на этом вопросе, одно несомненно - цены на автострахование могут сильно отличаться просто в зависимости от того, где вы живете.
Были проведены котировки с шестью крупными страховыми компаниями, используя автомобиль Honda Accord 2017 года и 30-летнего мужчину в качестве водителя.
Котировки были для страховых полисов, удовлетворяющих минимальным государственным требованиям для покрытия ответственности с франшизой 500 долларов.
Какие города являются самыми дорогими:
Мичиган, как известно, дорого обходится с его системой страхования, Детройт лидирует с большим отрывом. Средняя стоимость страхования составляет колоссальные 6,329 долларов, что эквивалентно 527 долларов в месяц - примерно то же самое, что и оплата автомобиля за совершенно новый автомобиль в диапазоне 35,000 долларов.
Нью-Йорк занимает второе место с 5703 долларов в год, за которым следуют Новый Орлеан с 4601 долларов и Лас-Вегас с 3768 долларов.
Замыкает пятерку лидеров Северный Голливуд по 3767 долларов - почти половина стоимости страхования автомобиля в мотор-Сити.
Напротив, Бриджуотер, штат Мэн, имеет самые дешевые страховые тарифы в стране всего за 993 доллара в год.
Согласно этому отчету, средняя годовая стоимость страхования для всей территории США составляет 1700 долларов.
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