Спустя 40 лет Ford Mustang 1973 года найден на дне реки

Как сообщают из Motorious, команда отправилась на поиски грузовика, сброшенного в реку, расположенную в Портленде, штат Орегон, много лет назад.

Через несколько часов они наткнулись на красную Mazda RX-7 и сумели вытащить ее из мутной речной воды.

На первый взгляд, это выглядело катастрофично, так как он был перевернут, и крыша была серьезно повреждена. Однако мы не думаем, что это плохо, и кто-то действительно может быть в состоянии восстановить автомобиль с надлежащими знаниями и ресурсами.

Это единственный автомобиль, который детализирует видео, но команда также обнаружила еще шесть машин. Среди них - Ford Mustang Mach 1 Fastback 1973 года, а также пикап Chevrolet Luv, который на самом деле может быть грузовиком предполагаемого мошенника. Кто знает.

Клип обеспечивает очень размытый взгляд на остальные транспортные средства из-под воды.

Там также, по-видимому, есть еще два грузовика Chevy, один из которых, скорее всего, не имеет крыши своей кабины. Опять же, это очень, очень трудно (на самом деле - невозможно) распознать фактические транспортные средства.

Как мы уже упоминали, видео показывает только RX-7 вне воды. Нам действительно интересно узнать больше о состоянии Mustang Mach 1 Fastback.