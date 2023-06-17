Цветовод со стажем перечислил основные правила ухода за орхидеей в горшке

Рассказываем про основные моменты ухода за прихотливыми и нежными орхидеями.

Обеспечьте их достаточным солнечным светом, но исключая прямые лучи. Нельзя допускать сквозняков, также плохо цветам будет вблизи отопительных приборов.

Не выращивайте орхидеи рядом с другими комнатными растениями. Новые питомцы, недавно прибывшие из магазина, могут нести опасность заражения вредителями или болезнями.

Поставьте орхидею подальше от всех растений на пару недель, устроив своего рода карантин.

Если за это время вредители и болезни не проявятся, можно переставить растение ближе к другим экземплярам.

Почву приготовьте свежую, рыхлую, питательную. Поливы делаем, когда почва начнет подсыхать, можно оценить это рукой, наощупь.

При жарой погоде поливаем два раза в неделю, зимой хватает одного полива в две недели.

Если цветок стоит возле батареи, нужно постоянно увлажнять корневую систему, не допуская пересушивания.

Капризная красавица боится холода, поставьте ее в тепло, организуйте постоянную температуру воздуха.

Зимой, когда воздух перегрет и пересушен батареями, нет притока свежего кислорода, необходимо проветривать помещение, но аккуратно, без сквозняков. Цветок на время можно вынести.