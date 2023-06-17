Самой жесткой и тоталитарной страной, является Северная Корея

Чтобы все жесткие указы выполнялись беспрекословно, в стране наказывают не только преступника, но ещё его жену, родителей, дедушку, бабушку и даже детей.

Здесь не принято пользоваться бензином, а автолюбители буквально ездят на дровах и заправляют в бак окись углерода и водородный газ, выделяемые из древесины.

Корейцы не могут изучать Библию, так как книгу считают символом Запада, а за её хранение положен расстрел. В КНДР существует только 3 телеканала, сильно урезан интернет и есть концентрационные лагеря.

Если Вы гражданин государства, то Вам категорически запрещено ввозить из-за границы западную литературу и кино.

В памяти европейцев ещё свеж случай прошлого года, когда студента, купившего USB-флешку с сериалом "Игра в кальмара", упекли на пожизненный срок, а продавцу назначили высшую меру.