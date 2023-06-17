Собирать колорадского жука после цветения картофеля уже не нужно: неожиданный совет от эксперта

Именно в этот период формируются клубни, а химическая обработка может нарушить данный процесс.

Пока растение цветет, лучше собирать вредителей вручную или использовать народные средства, например, настой полыни или древесной золы.

После цветения о колорадских жуках можно уже не беспокоиться, они никак не могут повлиять на урожай.

Даже если сам вредитель и его личинки будут активно уничтожать ботву, рост клубней от этого не нарушится.

Чтобы колорадский жук не перезимовал прямо на грядках, после уборки картофеля нужно посадить на этом месте календулу.