Всегда урожайный крыжовник: какие правила надо соблюдать для богатого результата

По весне крыжовнику прежде всего требуется правильная обрезка. Она позволяет выращивать больше крупных ягод, снижает уровень заболеваемости куста мучнистой росой, упрощает уход за ним и сбор урожая.

Желательно также установить опоры для растения: деревянные, металлические или пластиковые. Дело в том, что под тяжестью урожая либо дождя тонкие ветви крыжовника могут пригнуться к самой земле, и опоры помогут избежать такого явления.

Опытные дачники, как правило, мульчируют крыжовник - этот прием помогает защитить крепкую, но при этом поверхностную корневую систему растения. Отлично, если в этом качестве используются компост либо раскисленный торф.

Секрет обильного урожая ягод крыжовника кроется также в хорошей подкормке кустарников и своевременном качественном поливе. В качетве удобрения можно использовать перегной, компост, настои сорных трав, золу. Можно применить и комплексные минеральные удобрения.

Шикарный вариант ранневесенней подкормки культуры - на основе перекиси водорода и нашатырного спирта. По 40 мл этих веществ надо растворить в 10 л воды. Перекись активирует ростовые процессы и защищает куст от грибковых заболеваний. А нашатырный спирт содержит азот в легкодоступной для крыжовника форме.

Полученным раствором надо пролить прямо по листьям - так, чтобы часть подкормки впитали листья и стебли, а остальное - ушло к корням. Подкормку надо повторить спустя 2 недели, сделать ее нужно не более двух раз за сезон.

Для увеличения количества завязи и укрупнения ягод в мае-июне надо дать кустарникам комплекс удобрений из фосфора, азота, калия и микроэлементов. Подойдут такие препараты, как «Эколист», «Комплемет» либо «Кристалон Зеленый» (по инструкции).

Ягодные кустарники любят воду, особенно важно их поливать в период формирования завязей. Всего за лето в идеале под каждый куст надо вылить от пятидесяти до ста литров воды.

Не стоит забывать и о своевременной обработке от вредителей и болезней. Для таких целей можно использовать как покупные перпараты, так и пользоваться народными рецептами.