Свекла растет не в корень, а в ботву: еще не все потеряно

Игнорировать это нельзя, придется принимать меры. Например, подкормить свеклу раствором из 1 ст.л. соли на ведро воды.

Росту ботвы способствует слишком частая посадка. Между растениями при посадке нужно оставлять не менее 8 см либо регулярно прореживать их.

Свеклу необходимо регулярно поливать, особенно в жаркую погоду. На каждый квадратный метр должно уходить от 10 л воды.

Задуматься о росте свеклы нужно еще на этапе посадки, выбирая качественный посадочный материал с учетом типа почвы.