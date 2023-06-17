Дачный эксперт рассказал, что влияет на плодоношение яблонь

Посмотрим, почему некоторые яблони не хотят плодоносить каждый год.

Возраст играет не последнюю роль в этом деле. Молодые деревья дают урожай только через 3-5 лет после высаживания.

Для нормального плодоношения необходимо выращивать на участке несколько деревьев совместимых сортов, чтобы произошло опыление.

Важно также привлекать в сад опылителей - пчел и других насекомых, переносящих пыльцу. Без этого плоды не разовьются.

Для плодоношения важны климатические условия, яблоня должна пережить период зимнего покоя и период активного роста. При соблюдении этих этапов дерево завяжет плоды.

Необходимо регулярно и правильно проводить обрезку деревьев. Она омолаживает растение, стимулирует повышенное плодоношение, улучшает общее состояние яблони.

Надо также делать прореживание плодов, чтобы разгрузить ветви, убрать некачественны яблоки.

Обязательно надо мониторить состояние деревьев на предмет появления болезней и вредителей.

Помогает профилактическая обработка и внимательное отношение к саду с соблюдением чистоты и осмотрами.