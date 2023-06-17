Доктор Мясников призвал отказаться от бесполезных магазинных йогуртов

По его мнению, продукт со сроком годности в несколько месяцев не может быть полезным и содержать молоко или другие важные ингредиенты.

Мясников утверждает, что такие йогурты представляют собой сильно переработанные продукты, для которых фрукты высушивают, а потом вымачивают в сахарном растворе.

Сам продукт состоит из молочного жира, пальмового масла, эмульсии и огромного количества сахара.

Мясников рекомендует заменить такие продукты на домашние йогурты, в которые можно добавлять свежие фрукты.