Дачники назвали 5 лайфхаков для тех, кто хочет получить урожай огурцов раньше соседей

Раньше всех получают урожай те огородники, которые выращивают огурцы на рассаду. Если посадить семена прямо в грунт, плодов придется ждать до осени.

Раннеспелые сорта нужно сажать только в теплицу, иначе развитие растения может прекратиться из-за холодной погоды.

Через 2 недели после высадки рассады огурцы нужно подкормить. А затем вносить подкормки раз в 10 дней.

Чтобы урожай созрел как можно раньше, грядки с огурцами нужно замульчировать. Лучше всего для этого подойдет перегной.