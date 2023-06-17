Чеснок с пожелтевшими листьями реанимирует подкормка из шести ингредиентов

В основном причиной пожелтения листьев является нехватка азота. Восполнить дефицит вещества помогает специальная подкормка.
Для приготовления состава потребуются сульфаты калия, аммония, магния, железа, меди, а также 10 л воды.
Нужно взять по 1 ст.л. каждого ингредиента и 1 ч.л. сульфата меди, смешать все с водой и добавить стимулятор роста, а потом полить этим составом чеснок.
Такого количества хватит примерно на 1,5 квадратных метров посадок. Использовать его нужно, если чеснок желтеет весной или в начале лета.
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