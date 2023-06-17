75% россиян считают, что советская эпоха была лучшим временем в истории страны

Так, услышав выражение «советская эпоха», 16% опрошенных россиян вспомнили о стабильности и уверенности в завтрашнем дне, 15% — о хорошей жизни в стране, 11% — о личной жизни в этот период (родителях, детстве, молодости и так далее).

Негативные оценки возникают гораздо реже: о дефиците, очередях и талонах вспомнили 4% опрошенных, о «железном занавесе», застое и репрессиях — по 1%.

О распаде Советского Союза жалеют 65% россиян, столько же считают, что его можно было бы избежать.

У 26% респондентов противоположное мнение по обоим вопросам. При этом вернуть СССР хотят только 28% опрошенных.

Остальные выступают или за «особый путь» для России (58%), или за европейский вариант развития (10%).

Руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский считает, что советская эпоха в сознании россиян превратилась в миф:

«Это те представления, которые передаются из поколения в поколение и в основе которых лежит в том числе «уважение к предкам», включающее в себя представление о том, что это были великие люди и у них была великая страна. Одновременно главным центром национального самосознания сегодня является победа в Великой Отечественной войне. То есть происходит совмещение семейной истории и исторического самосознания».

Эксперты также отмечают, что ностальгия по Советскому Союзу усиливается, когда в настоящем люди чувствуют несправедливость.

Советская эпоха видится временем справедливости.