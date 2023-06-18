Дачники назвали растения, после которых нельзя сажать клубнику

Клубнику нельзя сажать после картофеля, поскольку у них общие болезни и вредители. К тому же картошка забирает из почвы вещества, которые нужны клубнике.

Не подойдут для выращивания ягод грядки, где до этого росли огурцы. Там клубника может заразиться бактериальными болезнями.

Кабачки забирают из почвы азот, необходимый клубнике, поэтому после них сажать ягодный кустарник не стоит.

Помидоры закисляют почву, а клубника очень плохо растет в кислом грунте. Оба растения болеют одним опасным заболеванием – фитофторозом.