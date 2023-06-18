Канадский золотарник уничтожит все сорняки на участке: о прополке можно забыть

У этого растения есть интересная особенность – оно моментально распространяется по всему участку, если не сдерживать его.

Но канадский золотарник также содержит вещество, которое является природным гербицидом и препятствует прорастанию семян сорняков.

Растение подавляет сорные травы, чтобы освободить пространство для себя самого. Это его свойство можно использовать.

Если резать золотарник и замульчировать им почву, о прополке можно забыть: сорняки не прорастут.

Лучше всего срезать растение в период его созревания. Для мульчирования нужны только листья и стебли, но не цветы.