Дачники назвали лучшие бесплатные удобрения для огорода

Спиленные и срезанные ветки деревьев и кустарников можно сжечь и получить ценное удобрение: древесную золу.

Органические отходы нужно собирать в компостной яме или куче. Когда они перегниют, получится отличная подкормка для любых растений.

Скошенную траву и сорняки можно залить водой, настоять неделю, процедить, развести водой и использовать как подкормку.

А если ту же траву сложить в темный пакет и на несколько дней поставить на солнце, она превратится в аналог навоза.