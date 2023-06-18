Сорняки могут принести пользу дачникам в пяти ситуациях

Некоторые сорные травы растут достаточно плотно, поэтому из них можно сделать газон без лишних финансовых затрат.

По сорнякам можно определить тип почвы. Если на участке растет клевер, то в грунте мало азота, а одуванчики указывают на высокую плотность почвы.

Любые сорняки можно добавлять в компост, чтобы получить ценное, и при этом бесплатное огородное растение.

Некоторые сорняки можно использовать для борьбы с вредителем. Отвар лопуха поможет избавиться от слизней и колорадского жука, а одуванчика – от тли и паутинного клеща.