Грамотная обрезка малины летом увеличит урожай ягод в три раза

При этом удаляются побеги, которые уже отплодоносили. Их срезают до основания, не оставляя пеньков.

Если укоротить надземную часть примерно на 20 см, новые кусты уже в следующем году дадут урожай.

Это будет способствовать пробуждению спящих почек и наращиванию зеленой массы кустарника.

Прикорневые побеги длиной более 70 см нужно укоротить, чтобы на них появилось по несколько боковых приростов.

Очень важно использовать для обрезки острый инструмент, который пред применением необходимо продезинфицировать.