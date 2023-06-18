Дачный эксперт рассказал, что делать с клубникой после плодоношения, чтобы в следующем году урожай был больше

С грядок нужно полностью убрать сорняки, отнимающие питание у клубники, а также разрыхлить почву для лучшего доступа воды и воздуха к корням.

Следует оставить 2-3 самых крепких розетки, а остальные удалить. Усы можно использовать для размножения клубники.

Старые, сухие, пораженные болезнями листья убирают, а после этого кусты обрабатывают раствором бордоской жидкости 1%.

После плодоношения клубнику нужно поливать так, чтобы почва не пересыхала, а также вносить азотные удобрения и через две недели – калийные и фосфорные.