Дачный эксперт рассказал, что делать с клубникой после плодоношения, чтобы в следующем году урожай был больше

01:32 2023-06-18

Правильный уход за клубникой после плодоношения – это залог хорошего урожая в следующем году.

С грядок нужно полностью убрать сорняки, отнимающие питание у клубники, а также разрыхлить почву для лучшего доступа воды и воздуха к корням.

Следует оставить 2-3 самых крепких розетки, а остальные удалить. Усы можно использовать для размножения клубники.

Старые, сухие, пораженные болезнями листья убирают, а после этого кусты обрабатывают раствором бордоской жидкости 1%.

После плодоношения клубнику нужно поливать так, чтобы почва не пересыхала, а также вносить азотные удобрения и через две недели – калийные и фосфорные. 

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