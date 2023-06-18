Sky News: британская журналистка удивлена жизнью в РФ под санкциями

Утром воскресенья, 18 июня, журналиста британского телеканала Sky News Диана Мэгней сообщила, что она побывала в России, пройдясь по местным магазинам и обнаружив, что многие зарубежные компании не покинули российский рынок под давлением санкций, из-за чего россияне имеют доступ к той же продукции, что и жители зарубежья.

В частности, Мэгней утверждает, что её удивило наличие в России бренда одежды Zara, выпускаемой дочерней компанией Inditex. Диана Мэгней предположила, что данная одежда производится в РФ под иностранным брендом.