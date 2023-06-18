В Британии рассматривают возможность изменения «слишком мужских» названий воинских должностей

Начальник Генерального штаба, генерал сэр Патрик Сандерс рассказал, что руководство армии изучает возможность замены традиционных названий "стрелок", "гвардеец" на нейтральные термины, более приемлемые для военнослужащих женского пола.

Такое предложение выдвинули женщины, служащие в британской армии, которые почувствовали себя притесненными из-за применения к ним названий должностей по мужскому типу.

Идея вызвала споры как среди женщин-военнослужащих, так и среди британских военных мужского пола. Пока инициатива находится в стадии рассмотрения.