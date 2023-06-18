Новая невеста Джеффа Безоса: СМИ раскрыли тайну избранницы бизнес-магната

Основатель Amazon, мультимиллиардер Джефф Безос официально объявил о помолвке с некой Лорен Санчес. Бизнес-магнат купил избраннице кольцо стоимостью более чем за 2 миллиона долларов.

С тех пор как Лорен и Джефф официально оформили отношения, они проводят время вместе: фотографируют друг друга на суперяхте. Общественности было очень интересно узнать: кто это такая - Лорес Санчес?

Как удалось разузнать журналистам, Лорен начинала свою карьеру в качестве репортера развлекательных программ. Она также снималась в кино - например, в фильме Мэтта Дэймона "Мы купили зоопарк", который не очень понравился критикам.

Выяснилось, что избранница миллиардера, кроме того, еще и - лауреат премии "Эмми"! Американка была номинирована на нее за свою работу в спортивном журнале Going Deep. Позже она получила премию "Эмми" за работу в качестве соведущей на UPN News 13. У нее также есть своя продюсерская компания.

И это еще не все: Лорен имеет лицензию на вертолет. И она ранее была замужем - за голливудским агентом Патриком Уайтселлом, у них двое общих детей.

Еще раньше Лорен состояла в отношениях с Тони Гонсалесом из NFL tight end, и у них также есть общий ребенок. С Джеффом они впервые появились на публике на Уимблдоне в 2019 году. Еще через год - впервые вместе вышли на Красную дорожку на одном из мероприятий Amazon.

С тех пор пара стала более открыто говорить о своих отношениях, и Джефф сказал CNN:

Лорен - самый щедрый, самый великодушный человек, которого я когда-либо встречал. Она является источником вдохновения. Круг людей, которым она дарит подарки на день рождения, огромен. И это всего лишь небольшой пример.

Лорен в ответ на вопрос - как они проводят субботние вечера? - ответила, что кому-то они могут показаться скучными:

Мы ужинаем с детьми. Это всегда весело. Нас семеро, так что есть о чем поговорить. А потом мы все вместе смотрим фильм.

У Санчес скоро выходит книга "Флинн: Муха, которая летала". Лорен и Джефф также вместе работают над благотворительными инициативами.

Лорен любит работать со своим женихом. Она рассказала, что у нее всегда была карьера, отдельная от его партнеров. Сейчас она рассчитывает работать со своим партнером все время.

Оказывается, Лорен и Безос родились в Альбукерке, штат Нью-Мексико, но "с разницей всего в шесть лет". Пара считает, что это - судьба.