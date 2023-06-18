Французский налог на роскошь

10:23 2023-06-18

Правительство Франции в 2013 году ввело экспериментальный налог, затрагивающий состоятельных граждан, чей доход превышает 1 миллион евро в год.

Размер налога в 75% вызвал незамедлительный шквал критики и недовольства новой правительственной инициативой.

Пересмотрев законопроект, было принято решение облагать побором не отдельных богатых граждан, а предприятия, на которых они трудятся и получают столь внушительный оклад.

Самые обеспеченные граждане Франции, обеспокоенные непопулярной идеей, стали массово подавать заявления на получение гражданства в соседних странах, чтобы сохранить свой капитал от практически полного урезания.

Переезд известных богачей Франции, например, Жерара Депарьде и Бернара Арно, дали правительству понять, что новый налог приносит больше вреда, чем пользы, поэтому в 2015 году новый вид налогообложения был отменен.

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