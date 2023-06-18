Налоги в эпоху Великой Депрессии

В 1931 году президентом Гербертом Гувером был подписан указ о повышении налога для физических лиц до 55%.

Новый закон не привел страну к выходу из кризиса, а лишь увеличил безработицу в США до 32% (до введения повышенного налога не работало лишь 8%).

Наученный на ошибках предшественника Франклин Рузвельт решил бороться с кризисом, облагая налогами не рабочее население, а состоятельных граждан, возложив 75%-й налог на тех, чей доход превышает полмиллиона долларов в год.

Вскоре началась Вторая Мировая война, вынудившая поднять поборы с некоторых групп населения почти до 90%.

Военная политика Соединенных Штатов, направленная на выполнение экономических заказов союзников, сумела принести достаточное количество денег в бюджет, что с течением времени позволило снижать подоходный налог.

Окончательное снижение с 70 до 28% произошло лишь в 1980-х годах при президенте Рейгане.