Клематис будет пышным и красивым: какая подкормка это гарантирует

Чтобы клематис был настоящим украшением сада, цвел пышно и радовал сочными красками, его надо подкормить.

Как правило, удобрения вносят на третьем году жизни растения, потому что молодые цветы в них не нуждаются.

При этом самый лучший стимулятор цветения клематиса - борная кислота. Раствором на его основе следует обработать растение по листу.

Для приготовления нужного состава требуется 2 гр. борной кислоты растворить в 10 л воды, перемешать. Опрыскать цветок желательно на стадии формирования бутонов или в процессе цветения - так эффект будет оптимальным.

Для длительного цветения растению также нужен калий. Чтобы приготовить нужное средство, надо 25 гр. вещества растворить в 10 л воды.

Вносить под корень - из расчета 5 л на растение. Перед этим цветы и землю вокруг них полить обычной водой.