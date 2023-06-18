Клематис будет пышным и красивым: какая подкормка это гарантирует

Чтобы клематис был настоящим украшением сада, цвел пышно и радовал сочными красками, его надо подкормить.
Как правило, удобрения вносят на третьем году жизни растения, потому что молодые цветы в них не нуждаются.
При этом самый лучший стимулятор цветения клематиса - борная кислота. Раствором на его основе следует обработать растение по листу.
Для приготовления нужного состава требуется 2 гр. борной кислоты растворить в 10 л воды, перемешать. Опрыскать цветок желательно на стадии формирования бутонов или в процессе цветения - так эффект будет оптимальным.
Для длительного цветения растению также нужен калий. Чтобы приготовить нужное средство, надо 25 гр. вещества растворить в 10 л воды.
Вносить под корень - из расчета 5 л на растение. Перед этим цветы и землю вокруг них полить обычной водой.
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