Саддам Хуссейн и экзамены на знание его личной биографии

Министров и прочих чиновников часто меняли целыми группами. И все же муштра аппарата продолжалась.

Хуссейн получал от этого определенное удовольствие, по мнению современников.

Однажды он решил всерьез проверить квалификацию чиновников. И тогда всем им был устроен экзамен по… биографии президента.

Министрам и губернаторам раздали опросный лист с вопросами о жизни Хуссейна.

Провалившие экзамен чиновники немедленно увольнялись без права пересдачи.