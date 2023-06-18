Саддам Хуссейн и экзамены на знание его личной биографии

Министров и прочих чиновников часто меняли целыми группами. И все же муштра аппарата продолжалась.
Хуссейн получал от этого определенное удовольствие, по мнению современников.
Однажды он решил всерьез проверить квалификацию чиновников. И тогда всем им был устроен экзамен по… биографии президента.
Министрам и губернаторам раздали опросный лист с вопросами о жизни Хуссейна.
Провалившие экзамен чиновники немедленно увольнялись без права пересдачи.
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