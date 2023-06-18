Поля для гольфа и авто за 3 млн долларов: куда тратит свои деньги величайший игрок НБА всех времен Майкл Джордан

60-летний Майкл Джордан считается величайшим игроком НБА всех времен, а также - самым богатым бывшим профессиональным спортсменом в мире с состоянием в 2 миллиарда долларов.

В 2003 году он вышел на пенсию и построил прибыльную карьеру. Сегодня он имеет возможность использовать свое богатство в благотворительных целях.

Баскетболист также балует себя: у него есть секретное поле для гольфа, обширные поместья, команда НБА, рестораны, интерес к драфткингам и даже автомобиль стоимостью 3 миллиона долларов.

НБА объявила, что Джордан продает свой контрольный пакет акций "Шарлотт Хорнетс" за 3 миллиарда долларов. Первоначально в 2010-м году он инвестировал сюда 275 миллионов долларов.

К слову, при этом Джордан планирует сохранить за собой миноритарную долю во франшизе.

По состоянию на 2015 год спортсмен только на роялти от брендов Nike и Jordan зарабатывал 100 миллионов долларов в год. Основатель Nike Фил Найт назвал подписание контракта с Джорданом лучшим решением, которое он когда-либо принимал, купив новичка НБА за 250 000 долларов в год в 1984 году.

Сообщается, что Джордан хотел в 1984 году подписать контракт и с Adidas, но компания отказалась, потому что предпочитала для рекламы игроков НБА пониже ростом, но потом об этом сильно пожалела.