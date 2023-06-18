Дачный эксперт рассказал об использовании опилок на грядках: некоторые не подходят и приносят вред

Разбираемся вместе с экспертом, как правильно использовать опилки на дачных грядках, чтобы не причинить вред растениям.

Чем полезны опилки

Мульча из опилок помогает сохранить влагу в почве, избавляет от частых поливов.

Опилки поверх посадок предупреждают появление земляной корки.

Древесная стружка не дает почве выветриваться и вымываться дождями.

Опилки берегут корни растений от перегрева и от переохлаждения. Мульчирующий слой из стружки не дает размножаться сорнякам.

Правила внесения

Полезно добавлять перегнившие опилки, чтобы почва стала рыхлой и мягкой. Делаем это при перекапывании огорода весной или осенью.

Чем опилки могут навредить

Нельзя вносить свежую стружку, особенно от хвойных деревьев, такая добавка подкисляет землю. Также свежие опилки вытягивают из земли азот, который необходим растениям.

Если на огороде стало очень сыро, то под слоем опилок скоро разведутся слизни.

Какие растения любят опилки?

Такую подкормку можно смело вносить под чеснок, перцы, томаты, свеклу, баклажаны, огурцы, кабачки, тыквы, морковь, а также при выращивании дынь, арбузов, ягодных кустов.

На опилки хорошо реагируют дачные цветы: розы, петунии, гладиолусы, гортензии.