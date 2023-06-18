Крошечные японские грузовики за 5000 долларов завоевывают симпатии американцев

Одной из компаний, импортирующих их в США, является Japan Car Direct.

Мэтт Матусяк рассказал Insider, что компания поставляет в США целый ряд автомобилей, включая Toyotaы 1990-х, старые грузовики Suzuki и небольшие фургоны Nissan camper.

Но он сказал, что грузовики Kei на сегодняшний день были его самой популярной покупкой, и сказал, что на них приходится около трети его заказов.

Самый дешевый грузовик Kei, продаваемый Japan Car Direct, стоит около 5000 долларов, причем большая часть этой суммы приходится на транспортные расходы.

"Каждый год в течение последних семи лет мы увеличивали наши продажи в целом, и огромная часть из них приходится на автомобили Kei", - сказал Матусяк.