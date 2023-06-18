Коллекторные трубы стали основой для уникального отеля в Австрии

23:31 2023-06-18

В Австрии находится отель, состоящий из комплека номеров, которые внешне ничем не отличаются коллекторных труб, потому что номера и есть трубы.

Австрийский отель Das Park Hotel предлагает свои услуги всем жилающим.

Обычно ими оказываются гости, которым надоели отели в шумном и людном центре города.

Каждя коллекторная труба весит 9, 5 тонн и покрыта защитным лаком, которое не даёт разрушаться бетону.

Отель работает с мая по октябрь. Внутри такого номера прохладно и приятно в жару.

Ещё одной осебенностью этого отеля является оплата. Каждый гость платит столько, сколько хочет.

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