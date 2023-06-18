Коллекторные трубы стали основой для уникального отеля в Австрии

Австрийский отель Das Park Hotel предлагает свои услуги всем жилающим.
Обычно ими оказываются гости, которым надоели отели в шумном и людном центре города.
Каждя коллекторная труба весит 9, 5 тонн и покрыта защитным лаком, которое не даёт разрушаться бетону.
Отель работает с мая по октябрь. Внутри такого номера прохладно и приятно в жару.
Ещё одной осебенностью этого отеля является оплата. Каждый гость платит столько, сколько хочет.
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