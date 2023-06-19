Премьера кинофильма «Флэш» неожиданно обернулась катастрофой

За первые выходные кинокомикс собрал всего 55,1 млн долларов. Еще неделю назад эксперты прогнозировали ему сборы на уровне 75 млн долларов.

Кассовые сборы «Флэша» за первые четыре дня показа составляют 64 млн долларов. Это один из худших результатов среди всех фильмов DC.

Бюджет картины был равен 220 млн долларов. Судя по первым результатам, кинолента может даже не окупиться.

Старты фильмов Marvel «тражи галактики. Часть 3» и «Человек-муравей: Квантомания» были более впечатляющими.