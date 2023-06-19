Бывалый огородник посоветовал супер средство от тли: оно растет на каждом огороде

Шутить с тлей не стоит, это тот случай, когда меры надо принимать безотлагательно. Иначе придется распрощаться с большей частью урожая.
Мелкий вредитель расселяется по огороду целыми колониями, отнимая у растений силы и здоровье, после чего они не могут уже дать хороших плодов.
Магазинные препараты обычно очень сильные и могут параллельно навредить окружающей среде, самим растениям или их плодам, напитав их своими ядами.
Приготовьте настой на основе огородных растений, обитающих тут же, на соседней грядке, получится действующее и полностью безопасное средство.
Понадобится ботва томатов или картофельные вершки. В них содержится яд натурального происхождения, которого очень боится тля. Речь идет о соланине, который есть во всех пасленовых.
Недаром ботву этих растений не принято давать на корм домашним животным. Растительный яд опасен даже для человека, что уж говорить о насекомых-паразитах.
Итак, соберите оставшуюся после уборки урожая ботву и приготовьте из нее полезный настой для борьбы с тлей.
Наполняем большое ведро зеленью томатов или картошки, заливаем горячей водой. Даем постоять 3-5 часов.
Готовым настоем обрабатываем кусты, зараженные тлей, делаем это с помощью опрыскиваний. Процедуру повторяем, пока полностью не распрощаемся с вредителем.
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