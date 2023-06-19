Дачный эксперт объяснил, какую золу нельзя использовать, чтобы не навредить растениям

Но далеко не все дачники знают, что не любую золу можно применять. Есть "неправильная" зола, которая скорее навредит, чем принесет пользу. Разберемся в этом вместе с экспертом.

В останках сгоревших растений содержатся калий, магний, фосфор и не только. Вот почему зола может применяться в качестве подкормок практически для всех огородных культур.

Какую золу лучше не применять

Пепел, оставшийся после сгорания сосновой древесины, самый бедный по составу, для растений он почти бесполезен.

Подкармливая такой золой, мы оставляем огородные культуры "голодными".

Самая полезная зола остается после сжигания подсолнечниковых стеблей. Ценный состава этого удобрения: около 35% калия, 20% кальция, фосфор - почти 4%.

Подкормки на основе такой золы идеально подойдут для выращивания помидоров и капусты.

Еще одни вариант ценной золы - продукт сгорания березовых дров. Калия в нем содержится до 12%, кальция - до 40%.

Если соединить березовую золу с подсолнечниковой, получится отличное натуральное удобрение, которым смело можно заменять дорогие покупные препараты.