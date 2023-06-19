Минсельхоз рассказало, сколько белорусы съедают картошки, сахара и других продуктов

Самыми популярными продуктами оказались молочные изделия и овощи, несмотря на широкую известность картофеля.

Исследование показало, что среднестатистический белорус потребляет в среднем 430 граммов картофеля в день. Беларусь занимает первое место в мире по этому показателю, несмотря на уменьшение потребления картофеля в стране. В сравнении, в среднем на мировом уровне человек съедает около 33 килограммов картофеля в год, в то время как в Беларуси этот показатель составляет около 159 килограммов.

Кроме того, в Беларуси отмечается высокий уровень потребления сахара. Согласно статистике, белорусы употребляют около 24 ложек сахара в день, что превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения по потреблению этого продукта в 4 раза.

Молоко и молочные продукты также являются одними из самых популярных продуктов в Беларуси. В среднем, белорусы потребляют около 650 граммов молока в день, что составляет 237 килограммов в год.

Мясо и мясные изделия также занимают важное место в рационе белорусов. Среднестатистический житель Беларуси употребляет около 270 граммов мяса в день, что в год примерно равняется 100 килограммам. Что касается яиц, то в среднем белорусы съедают 2 яйца в течение 3 дней, что составляет примерно 266 штук в год.