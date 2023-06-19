Дачный эксперт рассказал, как сделать из скудной глины плодородный чернозем: есть три добавки

06:28 2023-06-19

Проделать работу по улучшению состава почвы вовсе не сложно, для этого не нужны большие денежные траты. Нужно лишь внести несколько натуральных добавок, которые наверняка имеются на каждой даче.

Главная цель всех огородных трудов любого дачника - заветный долгожданный урожай. На какие только ухищрения не идут огородники для достижения результата.

Предлагаем простой эффективный способ, который гарантировано не оставит вас без урожая - внесение питательных добавок в обедненный грунт для повышения его плодородия.

Особенно хорош этот способ для владельцев "пустых" глинистых почв, на которых почти ничего не растет. Опытные садоводы советуют добавлять в бедную почву навоз или компост.

Делать это лучше весной или по осени при перекопке огорода. Хорошее соотношение - на квадрат земли 10 кг навоза или компоста. Потом таким же способом вносим речной песок.

Следующий этап - добавление хорошо перепревших опилок. Их вносим в таком же количестве, как и предыдущие подкормки. Но есть нюанс.

Перед добавлением опилок замачиваем их в мочевине: на 10 л воды берем 250 г мочевины и 3 ведра стружки.

Если почва у вас на участке совсем не идеальная, то добавляйте эти компоненты каждый год несколько сезонов подряд, земля обязательно станет плодороднее.

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