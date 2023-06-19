Дачный эксперт рассказал, как сделать из скудной глины плодородный чернозем: есть три добавки

Главная цель всех огородных трудов любого дачника - заветный долгожданный урожай. На какие только ухищрения не идут огородники для достижения результата.

Предлагаем простой эффективный способ, который гарантировано не оставит вас без урожая - внесение питательных добавок в обедненный грунт для повышения его плодородия.

Особенно хорош этот способ для владельцев "пустых" глинистых почв, на которых почти ничего не растет. Опытные садоводы советуют добавлять в бедную почву навоз или компост.

Делать это лучше весной или по осени при перекопке огорода. Хорошее соотношение - на квадрат земли 10 кг навоза или компоста. Потом таким же способом вносим речной песок.

Следующий этап - добавление хорошо перепревших опилок. Их вносим в таком же количестве, как и предыдущие подкормки. Но есть нюанс.

Перед добавлением опилок замачиваем их в мочевине: на 10 л воды берем 250 г мочевины и 3 ведра стружки.

Если почва у вас на участке совсем не идеальная, то добавляйте эти компоненты каждый год несколько сезонов подряд, земля обязательно станет плодороднее.