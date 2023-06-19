Bloomberg: Берлин столкнется с дефицитом питьевой воды из-за отказа от угольной энергетики

В засушливые периоды многочисленные насосы всасывают воды главной реки города Шпрее вверх по течению.

Из-за климатического кризиса в Берлине выпадает все меньше осадков, а прекращение добычи бурого угля в регионе приведет к тому, что реку не будут питать подземные воды, откачиваемые во время добычи.

Старые шахты постепенно затопляются, там образуются искусственные озера, что ведет к истощению ресурсов.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о риске дефицита питьевой воды в Великобритании из-за рекордного спроса на нее.