Дачный эксперт назвал лучшие корневые и внекорневые подкормки для картофеля

Огородный эксперт перечислил несколько подкормок, которые лучше вносить под корень.
Сначала почву надо слегка прорыхлить, а после внесения подкормки - обильно полить.
Аммиачную селитру вносим так: на 10 л воды берем 20 г удобрения.
Смешанное удобрение с азотом, фосфором, калием добавляем в соотношении соответственно 1:1:2, на 10 л воды берем 25 г смеси. На кустик требуется по 500-1000 мл раствора.
Чтобы добавить мочевину, делаем раствор: на 10 л воды столовая ложка препарата. Под куст льем до 500 мл.
Коровяк предварительно разводим: в 10 л воды кладем столовую ложку свежего навоза. Затем даем постоять около двух дней. Полив делаем между рядами.
Птичий помет тоже вносим под корень. Разводим с водой свежий помет в соотношении 1:10. Вливаем в борозды между рядами.
Внекорневые удобрения для картофеля
Подкормки растению нужно давать весь сезон, с небольшими перерывами. Вносим удобрение по листьям после прополки. Делать это надо вечером, когда нет солнца, чтобы не было ожогов.
Карбамидная подкормка проводится так: на 5 л воды добавляем 100 г карбамида, 5 г борной кислоты, 150 г монофосфата калия.
Туда же можно внести бор, медь кобальт, марганец, цинк - по грамму на 10 л. Опрыскивать первый раз надо через 2 недели после выхода ростков.
Потом делаем повторную обработку еще через 14 дней. Все остальные подкормки проводим каждые 2 недели, пока не начнется цветение.
Фосфорная подкормка дается уже после отцветания картофеля, за месяц до сбора урожая. Выбираем суперфосфат и разводим его в 10 л воды, берем для этого 100 г препарата.
Такой объем пойдет на обработку растений на 10 квадратных метрах.
Крапивная подкормка делается из листвы и стеблей. В ней присутствуют азот, калий, кальций, железо. На 3 л воды берем 1 кг травы, 30 г мыла хозяйственного.
Крапиву мелко рубим, заливаем водой, настаиваем 24 часа и процеживаем. Потом вносим туда мыло и опрыскиваем картошку.
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