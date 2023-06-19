Дачный эксперт назвал лучшие корневые и внекорневые подкормки для картофеля

Огородный эксперт перечислил несколько подкормок, которые лучше вносить под корень.

Сначала почву надо слегка прорыхлить, а после внесения подкормки - обильно полить.

Аммиачную селитру вносим так: на 10 л воды берем 20 г удобрения.

Смешанное удобрение с азотом, фосфором, калием добавляем в соотношении соответственно 1:1:2, на 10 л воды берем 25 г смеси. На кустик требуется по 500-1000 мл раствора.

Чтобы добавить мочевину, делаем раствор: на 10 л воды столовая ложка препарата. Под куст льем до 500 мл.

Коровяк предварительно разводим: в 10 л воды кладем столовую ложку свежего навоза. Затем даем постоять около двух дней. Полив делаем между рядами.

Птичий помет тоже вносим под корень. Разводим с водой свежий помет в соотношении 1:10. Вливаем в борозды между рядами.

Внекорневые удобрения для картофеля

Подкормки растению нужно давать весь сезон, с небольшими перерывами. Вносим удобрение по листьям после прополки. Делать это надо вечером, когда нет солнца, чтобы не было ожогов.

Карбамидная подкормка проводится так: на 5 л воды добавляем 100 г карбамида, 5 г борной кислоты, 150 г монофосфата калия.

Туда же можно внести бор, медь кобальт, марганец, цинк - по грамму на 10 л. Опрыскивать первый раз надо через 2 недели после выхода ростков.

Потом делаем повторную обработку еще через 14 дней. Все остальные подкормки проводим каждые 2 недели, пока не начнется цветение.

Фосфорная подкормка дается уже после отцветания картофеля, за месяц до сбора урожая. Выбираем суперфосфат и разводим его в 10 л воды, берем для этого 100 г препарата.

Такой объем пойдет на обработку растений на 10 квадратных метрах.

Крапивная подкормка делается из листвы и стеблей. В ней присутствуют азот, калий, кальций, железо. На 3 л воды берем 1 кг травы, 30 г мыла хозяйственного.

Крапиву мелко рубим, заливаем водой, настаиваем 24 часа и процеживаем. Потом вносим туда мыло и опрыскиваем картошку.