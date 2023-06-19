Мульча из травы: какие опасности могут подстерегать при ее использовании

Свежескошенная трава в качестве мульчи - один из самых доступных материалов. Но есть и некие подводные камни, которые могут нанести вред растениям. О чем идет речь?

Как уточняют эксперты, здесь очень важно качество материала. К примеру, ни в коем случае нельзя использовать траву, которая ранее была обработана гербицидами.

В запретный перечень также надо включить и траву с сорняками, которые успели зацвести - в обратном случае есть риск рассеять сорные растения по всему участку. При использовании травяной мульчи на растениях также могут проявиться фузариоз и мучнистая роса.

Еще одна опасность - занести вместе со скошенной травой и вредителей вроде тли, цикадки, трипсов либо клещей.

Чтобы стопроцентно быть уверенным в безопасности травяной мульчи, необходимо пролить ее препаратами на основе сенной палочки (Бактоген, Бактофит, Гамаир, Алирин, Фитоспорин) либо триходермы (Фунгилекс, Атлант, Триходермин, Глиокладин, Споробактерин).

Триходерма усилит процесс разложения и минерализации, таким образом возвращая азот в почву. Но надо знать, что избыточное использование скошенной травы может вызвать занитрачивание овощей.

Специалисты в связи с этим советуют укладывать плотный слой мульчи лишь в первой половине вегетационного периода. В это время она точно пойдет растениям на пользу.