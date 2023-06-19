Должны расти на каждом участке: зачем опытные дачники засевают огороды бархатцами

Эти цветы имеют лечебные свойства, они являются источником эфирных масел, которыми также лечат многие недуги. Огромную пользу они приносят и на огороде. Опытные земледельцы это знают и активно таким качеством растения пользуются.

Как уточняют эксперты, бархатцы имеют инсектицидные свойства: подавляют жизнедеятельность распространенных вредителей. Их запах также отпугивает комаров, мотыльков и насекомых, которые вредят растениям на участке.

И это еще не все: бархатцы имеют фунгицидные свойства - то есть, сдерживают развитие патогенной микрофлоры. В агротехнике их применяют как биогербицид - такой сидерат оздоравливает грунт, вытесняет сорняки и отлично влияет на здоровье огородных культур и, соответственно, человека.

Особенно эффективно они помогают пасленовым культурам. Соседство бархатцев с баклажанами, картофелем, томатами избавляет от нематоды, препятствует появлению вредителей и так далее.

Часто высаживают такие цветы и возле клубничных грядок по периметру - они вносят немалую лепту в защиту здоровья и этих ягод. Бархатцы желательно высаживать и внутри, и снаружи парника - "посещаемость" их вредителями после этого значительно упадет.

Когда их лучше сеять? Примерно - в середине мая, когда почва прогреется до плюс 15-16 градусов (хотя лучше дождаться плюс 15-20 градусов). При благоприятных условиях семена сумеют взойти через неделю.

В качестве сидерата, для оздоровления почвы, бархатцы надо сажать осенью - хотя бы за месяц до холодов. Кроме оздоровления, такие растения также сократят количество сорняков.

К слову, эти растения - отличный компонент для мульчи, компоста. А для борьбы с вредителями можно использовать не только сам цветок, но и настой. Для его приготовления следует измельчить растение и залить водой (в соотношении 1:1). Настоять 2 суток в темном месте и затем опрыскать культуры.