«Стыдная» подкормка избавит томаты от фитофторы, а урожай придется собирать ящиками

Какие подкормки способны избавить томаты от фитофторы? Эксперт канала "Посад" на платформе Дзен советует использовать проверенный вариант: молоко с йодом

Эта подкормка дает эффект, но ее надо грамотно провести. Йод является отличным и эффективным фунгицидом, не вызывает привыкания у грибков - соответственно, нет необходимости и менять препараты.

Такая подкормка применяется лишь в качестве профилактики болезни - до того, как споры прорастут внутрь растения. Для ее приготовленяи необходимо смешать 40 капель йода и 1 л молока. Потом долить 9 л воды.

Средство после опрыскивания образует на листьях тонкую плёнку, которая не даст спорам гриба осесть и прорасти внутрь. Поливать надо со всей щедростью - так, чтобы раствор стекал с листьев.

Такой раствор не хранится, потому заранее его готовить не надо. Эффект после его применения поразительный: томаты не заболеют, а урожай будет прекрасным.

Если болезнь уже появилась, надо испробовать настой чеснока с марганцовкой. Для этого 200 гр. чеснока залить 10 л воды, дать настояться пару суток, потом добавить несколько кристаллов марганцовки (чтобы средство было светло-розового цвета).