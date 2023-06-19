Блинкен: США не поддерживают независимость Тайваня и не хотят войны с Китаем

19 июня журналисты Национального телевидения КНР сообщили, что в Пекине стартовала встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена с китайским лидером компартии Си Цзиньпином. Во время переговоров Блинкен публично заявил, что американское правительство не поддерживает независимость Тайваня и придерживается принципа "одного Китая".

Также Энтони Блинкен сообщил, что Соединённые Штаты выступают против эскалирования отношений с Китайской Народной республикой и не хотят вступать с ней в военный конфликт.