Чеснок в июне: в каких подкормках нуждается овощ в данный период

Июнь - решающий месяц для развития чеснока. В этот период растение выбрасывает цветочные стрелки, где формируются «семена», а под землёй активно нарастет головка, зубки начинают разделяться и наливаться сочной мякотью.

Формирование бульбочек с семенами отбирает у растений силы. Чтобы их сэкономить, надо цветочные стрелки выломать, - отмечает автор канала "Ваше хозяйство" на платформе Дзен.

Как правило, на 2-3 растениях оставляют стрелки - чтобы использовать их в качестве маркеров созревания головок. Когда стрелка распрямится, оболочка на соцветии лопнет, тогда чеснок готов к уборке.

Озимый чеснок обычно убирают в середине или в конце июля. К этому времени накопленные в листьях в процессе фотосинтеза питательные вещества должны перекочевать уже в луковицу. В транспортировке основную роль играет калий. Он же и ускоряет рост чесночных головок, способствует увеличению лёжкости.

Соответственно, калием растение надо и потчевать. Для этого можно использовать комплексные удобрения либо хлористый натрий, калийную соль, селитру калиевую, монофосфат калия, калимагнезию.

Органический калий существует в двух видах: гумат калия (либо лигногумат калийный) и древесная зола.

В золе кальций имеет труднодоступную для растения форму. Чтобы ее перевести в усваиваемую, необходима какая-то кислота. Потому в настой золы следует добавить лимонную либо уксусную кислоту (1 ст.л. лимонки или 1 ст. 9% уксусной кислоты на 10 л воды).

Настой следует приготовить за пару часов до применения - из расчета 1-2 стакана золы на ведро воды. Золу можно внести в грунт и в сухом виде, заделывая в верхний слой.

При поливе питательные вещества будут растворяться и проникать к корням. Но этот процесс требует времени, потому в июне лучше применять жидкие корневые подкормки.