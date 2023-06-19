Банановая кожура - ценный продукт для изготовления подкормки для дачных растений

Для приготовления безопасного удобрения на основе банановой кожуры необходима емкость с 4 стаканами воды. Жидкость должна быть теплой. После в воде растворяют 1 столовую ложку пищевой соды.
Спустя четверть часа кожуру банана убирают из содового раствора и тщательно просушивают. Летом ее кладут для этого на солнце.
После средство применяют на огороде.
Некоторые огородники-дачники измельчают кожуру, часть из них даже в кофемолке до получения специального порошка.
Такое удобрение эффективно и для дачных культур, и для комнатных растений.
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