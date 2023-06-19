Песков заявил, что у Москвы и Минска много недругов среди других стран

По словам кремлевского спикера, у России и Беларуси большое количество неприятелей и откровенных врагов, которые стремятся дестабилизировать обстановку в этих странах.

Однако Москва и Минск преисполнены решимости предотвратить любые подобные попытки информирует сайт Вести-федерации.РФ со ссылкой на официальные источники.

Песков подчеркнул, что в настоящее время у него нет каких-либо конкретных данных относительно того, кто и где готовит боевиков для свержения законной власти в Беларуси.

C учетом количества недругов России и Беларуси он не удивлен появлению подобной информации и считает, что подобное развитие событий вполне вероятно.

Руководство обеих стран готово к отражению любых посягательств, и располагают всеми необходимыми средствами и методами для того, чтобы быстро и оперативно пресечь подобные провокации.