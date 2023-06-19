Хозяйственное мыло спасет весь огород от мучнистой росы

Но есть средство, которое помогает справиться с этой напастью, а во многих случаях – предотвратить болезнь.

Для его приготовления нужен только один ингредиент – твердое хозяйственное мыло. Также чистая вода.

100 г мыла нужно натереть на терке и высыпать в 10-литровое ведро воды, а потом перемешать до растворения.

Затем раствором обрабатывают растения, на которых есть следы мучнистой росы или которые нужно защитить от болезни.