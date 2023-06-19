Скрученные листья помидоров показывают, чего не хватает растениям

15:33 2023-06-19

Если литья помидоров скручиваются, нужно внимательно присмотреть к ним, чтобы понять, чего не хватает растениям.

Скрученные вверх листья указывают на нехватку меди и магния. Потребуется подкормка из медного купороса и сульфата магния.

При скручивании листьев наружу очевиден переизбыток влаги. Нужно обратить внимание на полив растений.

Если листья томатов скручиваются внутрь, им не хватает фосфора. Проблема решается удобрением с суперфосфатом.

В трубочку скручиваются листья растений, корни которых были повреждены или не могут нормально развиваться. Томаты стоит полить стимулятором роста.

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