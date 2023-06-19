Богатый урожай голубики возможен при соблюдении некоторых правил

В уходе за голубикой нет ничего сложного. Просто нельзя забывать о полезных правилах, за соблюдение которых ягода отблагодарит щедрым урожаем.

К таким процедурам относится полив, мульчирование, регулирование кислотности почвы и другие.

Голубика любит влагу. На 1 куст ягоды (взрослый) нужно 10 литров воды. Частота поливов - 1- 2 раза в 7 дней.

Переизбытка жидкости быть ни в коем случае не должно.

Нельзя в уходе за культурой забывать о рыхлении грунта и прополке. Если не удалять сорняки вокруг ягодных кустов, то велик риск развития бактериальных и грибковых заболеваний.

Рыхлить землю следует после полива. Процедуру нужно проводить аккуратно во избежание повреждения корней.

Мульчирование позволит не поливать растение слишком часто, меньше полоть и рыхлить землю возле кустарника. Для этих целей отлично подойдут кора хвойных, сама хвоя, перепревшие опилки, торф (верховой), шишки (еловые).

Что касается кислотности грунта, то этот показатель должен быть равен 3,5-4,5 pH.

Закислить почву поможет следующий рецепт: в 10 л теплой воды растворяют 3 чайные ложки лимонной кислоты или 100 гр. уксуса (9 %) на такой же объем жидкости.

Для защиты голубики от птиц понадобится сетка, ячейки которой равны 2, 5 см.