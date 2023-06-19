Названы негативные последствия для организма после отказа от мяса

Диетологи рассказали, что в случае отказа от употребления мяса, могут наступить проблемы с утолением чувства голода. В мясе содержится большое количество белка, витамина D, B и кальция.

Зачастую люди, отказавшиеся от мяса, начинают употреблять больше углеводных продуктов.

Также после отказа от мяса, зачастую ухудшается состояние ногтей, волос и зубов. Высока вероятность того, что вегетарианец будет испытывать чувство сонливости и усталости.

Диетологи рекомендуют консультироваться с врачом перед тем, как переходить на вегетарианское питание.