Названы негативные последствия для организма после отказа от мяса

Диетологи рассказали, что в случае отказа от употребления мяса, могут наступить проблемы с утолением чувства голода. В мясе содержится большое количество белка, витамина D, B и кальция.
Зачастую люди, отказавшиеся от мяса, начинают употреблять больше углеводных продуктов.
Также после отказа от мяса, зачастую ухудшается состояние ногтей, волос и зубов. Высока вероятность того, что вегетарианец будет испытывать чувство сонливости и усталости.
Диетологи рекомендуют консультироваться с врачом перед тем, как переходить на вегетарианское питание.
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