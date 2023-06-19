Кислотность грунта: как ее определить в домашних условиях

Для большинства овощных культур самый оптимальный уровень кислотности - 6-7 рН. Грунт с кислотностью выше или ниже такого параметра считается уже не очень благоприятным для растений. И культуры в итоге могут плохо расти и даже болеть без видимых, казалось бы, причин.

Как определить кислотность почвы, если в специальные лаборатории идти далеко, некогда или денег тратить не хочется? Есть народные, простые методики, которые помогут сориентироваться в этом отношении. Причем способов таких несколько.

Способ первый: использование черемухи

Для этого надо собрать листья этого растения, заполнить ими половину объема литровой банки, залить их горячей водой. Дать отвару настоятся и слить. Затем в него поместить горсть земли с участка, где предстоит определить кислотность.

И - наблюдать за цветом жидкости. Если она станет красной - значит, кислотность повышена. Приобрела зеленый оттенок, стало быть, кислотность низкая. А если синий цвет - тогда кислотность нейтральная.

Способ второй: на основе мела

Для проверки понадобится пластмассовая бутылка, куда надо насыпать пару горстей земли из интересующего участка, а также добавить 1 ст.л. измельченного мела. На бутылку надеть резиновый шарик либо напальчник, завернуть в газету или полотенце (чтобы не грелась от рук).

Хорошо потрясти содержимое бутыли пару минут. Если почва кислая, случится реакция грунта с мелом, в результате которой выделится углекислый газ. Шарик в таком случае несколько увеличится в объеме.

Если же грунт с нейтральным уровнем рН, никакой реакции не будет, шарик не надуется.

Проверить грунт и на механику

Кроме определения кислотности грунта, не будет лишним определить и ее механический состав. Для этого надо в нескольких местах участка взять образцы грунта (с глубины 15-20 см). Объем образцов - примерно 200 гр.

Их следует размочить до тестообразного состояния. Затем попробовать скатать из этой массы шарик между ладонями. Если ладони остались чистыми - почва рыхлопесчаная. Когда не получается скатать шарик, но ладони грязнятся - почва песчаная.

А если получилось скатать шарик, однако в шнур тот не раскатывается, стало быть, почва супесчаная. Когда шарик запросто превращается в шнур, но не замыкается в кольцо, почва суглинистая. А вот если и шарик скатался, и шнур получился, и замкнуть его удалось, тогда грунт - глинистый.