Теплые грядки, компост, удобрение и еще 3 способа использования скошенной травы

16:08 2023-06-19

Скошенная трава может оказаться очень полезной для огородников. Например, ее можно сложить в яму для приготовления компоста.

Другой вариант – приготовить из травы удобрение для огородных растений. А перед заморозками травой можно укрыть огородные культуры.

Трава подходит для мульчирования грядок, поскольку удерживает в почве влагу, блокирует рост сорняков, перегнивает и отдает полезные веществ в грунт.

Траву можно использовать для хранения урожая. Яблоки в ней сохранят вкус и аромат до Нового года. 

Можно сделать из скошенной травы теплые грядки. Для этой цели подходит как свежая, так и высушенная растительность. 

Показать следующие комментарии
Фото