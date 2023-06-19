Теплые грядки, компост, удобрение и еще 3 способа использования скошенной травы

Другой вариант – приготовить из травы удобрение для огородных растений. А перед заморозками травой можно укрыть огородные культуры.

Трава подходит для мульчирования грядок, поскольку удерживает в почве влагу, блокирует рост сорняков, перегнивает и отдает полезные веществ в грунт.

Траву можно использовать для хранения урожая. Яблоки в ней сохранят вкус и аромат до Нового года.

Можно сделать из скошенной травы теплые грядки. Для этой цели подходит как свежая, так и высушенная растительность.