Теплые грядки, компост, удобрение и еще 3 способа использования скошенной травы

Другой вариант – приготовить из травы удобрение для огородных растений. А перед заморозками травой можно укрыть огородные культуры.
Трава подходит для мульчирования грядок, поскольку удерживает в почве влагу, блокирует рост сорняков, перегнивает и отдает полезные веществ в грунт.
Траву можно использовать для хранения урожая. Яблоки в ней сохранят вкус и аромат до Нового года.
Можно сделать из скошенной травы теплые грядки. Для этой цели подходит как свежая, так и высушенная растительность.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__